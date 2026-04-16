Происшествия 16 апреля 2026 08:58

На видео сняли, как пешеход попал под трамвай в Казани

В Казани мужчина попал под трамвай, пытаясь перебежать пути. Момент происшествия попал на видео. Ролик опубликовали в соцсетях.

Как сообщила «Татар-информу» начальник отделения пропаганды Госавтоинспекции Казани Алия Валиева, ДТП случилось на улице Гвардейской, напротив дома 46 Б. 43-летний мужчина перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После случившегося его госпитализировали.

Как сообщают в «Метроэлектротрансе», мужчина, переходя проезжую часть, ударился об трамвай.

#дтп с трамваем #трамвай сбил пешехода #дтп в казани
В топе
Депутат предложил провести референдум о смене часового пояса в Татарстане

15 апреля 2026
Раис РТ провел заседание оргкомитета форума технических университетов России и Китая

15 апреля 2026
