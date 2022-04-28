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Ру Тат
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Происшествия
28 апреля 2022  15:48
Павел Климчак

На видео сняли, как на трассе в Татарстане сбили лосенка

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В социальных сетях появилось видео, снятое автолюбителями в Татарстане. По словам автора публикации, инцидент произошел около Елабуги.

На кадрах ролика видно, как два лося пытаются перейти широкую дорогу. Дополнительной преградой предстают погодные условия: лосенок подскальзывается на дороге, когда выходит на нее.

После этого лось решил спуститься обратно с дороги на землю, а лосенок – побежал дальше через трассу. Он перепрыгнул ограждение, после чего его на высокой скорости сбивает автомобиль.

#лось #сбили лося
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