На видео сняли, как на Малой Крыловке в Казани полыхает частный дом

На Малой Крыловке в Казани произошел пожар в частном доме.

Как рассказали корреспонденту «Татар-информа» местные жители, частный дом был продан местной строительной компании. Срок для освобождения жилья еще не истек.

«Вероятно, дом подожгли. Жильцы не успели перевезти свои вещи, чтобы окончательно переехать», – рассказывают соседи.

По словам собственника дома, электрической проводки в той части дома, где начался пожар, не было. Однако внутри находился газовый баллон.

На месте работают сотрудники пожарной охраны. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщили агентству в ГУ МЧС России по РТ, пожар в деревянном доме локализован на площади 60 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет, никто не пострадал.