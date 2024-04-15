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На видео сняли, как на Малой Крыловке в Казани полыхает частный дом
На Малой Крыловке в Казани произошел пожар в частном доме.
Как рассказали корреспонденту «Татар-информа» местные жители, частный дом был продан местной строительной компании. Срок для освобождения жилья еще не истек.
«Вероятно, дом подожгли. Жильцы не успели перевезти свои вещи, чтобы окончательно переехать», – рассказывают соседи.
По словам собственника дома, электрической проводки в той части дома, где начался пожар, не было. Однако внутри находился газовый баллон.
На месте работают сотрудники пожарной охраны. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Как сообщили агентству в ГУ МЧС России по РТ, пожар в деревянном доме локализован на площади 60 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет, никто не пострадал.
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