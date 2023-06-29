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На видео сняли, как на казанском пляже машина завалилась на бок
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Очевидцы сняли на видео, как на пляже в Казани автомобиль завалился на бок. Соответствующими кадрами поделились пользователи социальных сетей.
Инцидент произошел накануне на пляже у Победилово. На кадрах видно, как машина заехала на пригорок, после чего авто начало буксовать и завалилось на бок.
Как сообщают в социальных сетях, на помощь прибыл экскаваторщик, который раскопал гору камней и выровнял дорогу, благодаря чему автомобиль удалось вытащить.
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