На видео сняли, как на казанском пляже машина завалилась на бок

Очевидцы сняли на видео, как на пляже в Казани автомобиль завалился на бок. Соответствующими кадрами поделились пользователи социальных сетей.

Инцидент произошел накануне на пляже у Победилово. На кадрах видно, как машина заехала на пригорок, после чего авто начало буксовать и завалилось на бок.

Как сообщают в социальных сетях, на помощь прибыл экскаваторщик, который раскопал гору камней и выровнял дорогу, благодаря чему автомобиль удалось вытащить.