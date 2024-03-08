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Происшествия 8 марта 2024 13:44

На видео сняли, как мужчина в Казани танцевал на карнизе балкона пятого этажа

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Сегодня в соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлено, как в одном из домов на Ноксинском спуске мужчина вылез через окно балкона на пятом этаже. Пользователи отмечают, что после этого казанец начал танцевать на карнизе балкона. При этом на улице стояла супруга мужчины, которая пыталась уговорить мужа слезть с высоты.

Необычное поздравление с 8 марта чудом не привело к трагедии.

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы произошедшего, после долгих уговоров спасатели поставили лестницу и поднялись за мужчиной.

По данным агентства, он не пострадал.

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