news_header_top_970_100
Руc Тат
news_top_970_100
Происшествия 17 января 2024 08:19

На видео сняли, как из-за сильной метели на трассе М12 образовались сугробы

Скопировать ссылку

Опубликовано видео с платной трассы М12, на которой из-за метели обрадовались сугробы.

В социальных сетях сообщают, что спасатели оказывают помощь всем водителям, к месту также направлен подвижный пункт обогрева.

Напомним, движение по трассе ограничено для всего транспорта. Ограничения продлятся до тех пор, пока погодные условия не улучшатся.

#Трасса м12
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2