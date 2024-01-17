На видео сняли, как из-за сильной метели на трассе М12 образовались сугробы

Опубликовано видео с платной трассы М12, на которой из-за метели обрадовались сугробы.

В социальных сетях сообщают, что спасатели оказывают помощь всем водителям, к месту также направлен подвижный пункт обогрева.

Напомним, движение по трассе ограничено для всего транспорта. Ограничения продлятся до тех пор, пока погодные условия не улучшатся.