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На видео сняли, как из-за сильной метели на трассе М12 образовались сугробы
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Опубликовано видео с платной трассы М12, на которой из-за метели обрадовались сугробы.
В социальных сетях сообщают, что спасатели оказывают помощь всем водителям, к месту также направлен подвижный пункт обогрева.
Напомним, движение по трассе ограничено для всего транспорта. Ограничения продлятся до тех пор, пока погодные условия не улучшатся.
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