На видео сняли, как дворы на Гарифьянова в Казани залило водой

На видео сняли, как в Казани на улице Гарифьянова дворы многоэтажек залило водой.

Местные жители отмечают, что вода растеклась почти на километр, а аварийная ситуация создалась еще неделю назад.

По информации казанского Водоканала, причиной аварии стал прорыв водопровода 1976 года на улице Проспект Победы.

«Бригада оперативно приступила к устранению аварии, воду откачают, после завершения работ дорогу обработают противогололедным материалом. На время проведения работ отключено водоснабжение в одном многоквартирном доме – на Проспекте Победы, 19. В домах на ближайших улицах – Сыртлановой, Мавлютова, Карбышева, Гарифьянова, Парина, Деревня Универсиады, Проспект Победы – может наблюдаться понижение уровня давления водоснабжения», – отметили в пресс-службе.