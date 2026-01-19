news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 19 января 2026 16:05

На видео сняли, как дворы на Гарифьянова в Казани залило водой

Читайте нас в
Телеграм

На видео сняли, как в Казани на улице Гарифьянова дворы многоэтажек залило водой.

Местные жители отмечают, что вода растеклась почти на километр, а аварийная ситуация создалась еще неделю назад.

По информации казанского Водоканала, причиной аварии стал прорыв водопровода 1976 года на улице Проспект Победы.

«Бригада оперативно приступила к устранению аварии, воду откачают, после завершения работ дорогу обработают противогололедным материалом. На время проведения работ отключено водоснабжение в одном многоквартирном доме – на Проспекте Победы, 19. В домах на ближайших улицах – Сыртлановой, Мавлютова, Карбышева, Гарифьянова, Парина, Деревня Универсиады, Проспект Победы – может наблюдаться понижение уровня давления водоснабжения», – отметили в пресс-службе.

#водоканал #Казань #проспект Победы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

19 января 2026
Шаабан – 2026: в какие дни держать уразу и как провести его мусульманам

Шаабан – 2026: в какие дни держать уразу и как провести его мусульманам

19 января 2026