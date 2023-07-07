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На видео сняли, как девочку в Альметьевске на переходе сбил автомобиль
В Альметьевске водитель автомобиля Nissan на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 5-летнюю девочку, сообщает республиканская Госавтоинспекция.
В момент аварии девочка переходила через дорогу со старшей сестрой.
Девочку госпитализировали с травмами.
Отмечается, что перед пешеходным переходом нанесены предупреждающие надписи, призывающие пешеходов посмотреть по сторонам перед началом перехода.
ГИБДД напоминает, что при переходе дороги взрослым настоятельно рекомендуется держать ребенка за руку и это нужно сделать еще до начала перехода.
Водители транспортных средств, приближающихся к нерегулируемому пешеходному переходу, обязаны уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то другие водители, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.
Работа по предупреждению аварийности с участием пешеходов является одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции. Почти каждое четвертое ДТП происходит с участием пешеходов.
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