На видео сняли, как девочку в Альметьевске на переходе сбил автомобиль

В Альметьевске водитель автомобиля Nissan на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 5-летнюю девочку, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

В момент аварии девочка переходила через дорогу со старшей сестрой.

Девочку госпитализировали с травмами.

Отмечается, что перед пешеходным переходом нанесены предупреждающие надписи, призывающие пешеходов посмотреть по сторонам перед началом перехода.

ГИБДД напоминает, что при переходе дороги взрослым настоятельно рекомендуется держать ребенка за руку и это нужно сделать еще до начала перехода.

Водители транспортных средств, приближающихся к нерегулируемому пешеходному переходу, обязаны уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то другие водители, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.

Работа по предупреждению аварийности с участием пешеходов является одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции. Почти каждое четвертое ДТП происходит с участием пешеходов.