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Происшествия 22 декабря 2023 14:17

На видео сняли, как Бугульму сегодня накрыл розовый туман

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В социальных сетях местные жители начали делиться снимками розового тумана, опустившегося на город.


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