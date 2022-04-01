На видео сняли горящую фуру на трассе М7 в Татарстане

В соцсетях появилось видео, на котором фура горит прямо на дороге. Как сообщили «Татар-информу» очевидцы случившегося, инцидент произошел на 768 километре федеральной трассы М7 в Верхнеуслонском районе Татарстана.

Фура полностью загорелась, она перевозила полиэтилен. Судя по номерам большегруза, он из Смоленской области. В результате произошедшего никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.