На видео сняли горящий ночью грузовик в Набережных Челнах

В социальных сетях появилось видео горящего ночью грузовика в Набережных Челнах.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар произошёл в районе половины второго часа ночи на улице Виктора Полякова. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

На место прибыли пожарные, которые сразу начали тушить грузовик, потому что была угроза распространения огня. Водителя большегруза на месте не было.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Через некоторое время пожар удалось потушить полностью, от огня на стоящей рядом легковушке оплавились пластиковые элементы корпуса. По предварительным данным, причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации авто. В результате случившегося никто не пострадал.