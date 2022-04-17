На видео сняли горящий ночью грузовик в Набережных Челнах
В социальных сетях появилось видео горящего ночью грузовика в Набережных Челнах.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар произошёл в районе половины второго часа ночи на улице Виктора Полякова. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.
На место прибыли пожарные, которые сразу начали тушить грузовик, потому что была угроза распространения огня. Водителя большегруза на месте не было.
Через некоторое время пожар удалось потушить полностью, от огня на стоящей рядом легковушке оплавились пластиковые элементы корпуса. По предварительным данным, причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации авто. В результате случившегося никто не пострадал.