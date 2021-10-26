На видео сняли горящий автобус на трассе в Татарстане

Инцидент произошел в Заинском районе республики, рядом с селом Поручиково. Проезжающие мимо очевидцы сняли на видео, как на трассе горит автобус «ПАЗ».

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, автобус, предположительно, вахтовый. Никто в результате произошедшего не пострадал, все находившиеся в салоне – предварительно, пятеро пассажиров и водитель – успели выйти из автобуса. Следовал он из Маврино в Заинск.

Выяснилось, что автобус загорелся на ходу. В скором времени прибывшие пожарные потушили огонь.