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На видео сняли фонтан воды, который забил из-под земли в Приволжском районе Казани
Из-за коммунальной аварии на улице Фучика в Казани забил фонтан воды. Жители микрорайона сообщают, что причиной ЧП стала авария на водопроводе, в которой они винят строителей новой ветки метро.
Последствия аварии жильцы снимают на фото и видео.
«Прорыв водоканала при строительстве новой ветки метро. Вода в микрорайоне отключена», – пишут в соцсетях люди.
В свою очередь в аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» нам рассказали, что заявка по поводу течи воды находится на рассмотрении. На месте работает бригада, которая устанавливает причины ЧП.
Также отметим, что коммунальная авария по адресу Фучикка, 97 произошла по вине сотрудников газовой службы, повредивших трубы.
«Из-за сильной течи может упасть напор воды в домах», – добавили в «Водоканале».
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