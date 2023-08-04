На видео сняли черный дым в центре Казани

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором видно задымление в центре Казани.

Очевидцы сообщали, что задымление происходит в районе Право-Булачной улицы. По их мнению, загорелась техника, используемая дорожными рабочими.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на месте проводится ремонт теплотрассы и там тлел утеплитель на площади 0,5 квадратных метра. Рабочие потушили все до появления огнеборцев.