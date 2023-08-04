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Руc Тат
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Происшествия 4 августа 2023 09:07

На видео сняли черный дым в центре Казани

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Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором видно задымление в центре Казани.

Очевидцы сообщали, что задымление происходит в районе Право-Булачной улицы. По их мнению, загорелась техника, используемая дорожными рабочими.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на месте проводится ремонт теплотрассы и там тлел утеплитель на площади 0,5 квадратных метра. Рабочие потушили все до появления огнеборцев.

#задымление
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