На видео попало смертельное ДТП в Чувашии, в котором погиб водитель из Татарстана

Авария произошла накануне рано утром в Чувашии, на мосту через реку Суру на трассе М7. По предварительным данным, 38-летний татарстанец за рулем Hyundai вылетел на встречку, где столкнулся с Kia, за рулем которой был 44-летний житель Чебоксар.

Фото: ГИБДД Чувашии

Момент страшного ДТП попал на видео. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

В результате аварии на месте скончался водитель Hyundai. В больницу с различными травмами доставили водителя и пассажирку Kia, а также еще троих пассажиров Hyundai, среди них 15-летняя девушка. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в ГИБДД Чувашии.