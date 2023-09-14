На видео попало обнаружение и уничтожение спецназом «Ахмат» скрытого блиндажа ВСУ

Кадрами уничтожения скрытого блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебряном лесничестве на Кременском направлении поделился в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер отметил четкую и слаженную работу спецназовцев «Ахмата» по зачистке от неприятеля Серебряного лесничества на Кременском направлении.

«Дроны-камикадзе продолжают оставаться главными помощниками в нейтрализации противника в труднодоступных укрытиях», – пояснил чеченский лидер.

Он рассказал, что ситуация на данном участке фронта заставляет противника подыскивать новые укрытия, где они перед атакой могут переждать артиллерийский обстрел. Кроме того, Кадыров отметил, что каждый налет российских дронов существенно деморализует противника.

«Единственно правильным решением на этом фоне для него остается сдача в плен. Для таковых мы гарантируем полную безопасность», – отметил глава Чечни.