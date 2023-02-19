news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На видео попало, как в Зеленодольске юноша громил припаркованные автомобили
Скопировать ссылку
news_top_970_100
На камеры видеонаблюдения в Зеленодольске попала компания молодых людей, которые решили за что-то отыграться на чужих автомобилях.
На кадрах видно, как молодой человек с девушкой идут по двору. Парень с силой сшибает боковые зеркала машин и весело идет дальше. На другом видео, появившемся в Сети, та же компания, но в этот раз юноша прыгает по авто.
Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, заявлений от владельцев пострадавших автомобилей пока не поступало.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа