На видео попало, как в Зеленодольске юноша громил припаркованные автомобили

На камеры видеонаблюдения в Зеленодольске попала компания молодых людей, которые решили за что-то отыграться на чужих автомобилях.

На кадрах видно, как молодой человек с девушкой идут по двору. Парень с силой сшибает боковые зеркала машин и весело идет дальше. На другом видео, появившемся в Сети, та же компания, но в этот раз юноша прыгает по авто.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, заявлений от владельцев пострадавших автомобилей пока не поступало.