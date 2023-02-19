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Руc Тат
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Происшествия 19 февраля 2023 14:47

На видео попало, как в Зеленодольске юноша громил припаркованные автомобили

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На камеры видеонаблюдения в Зеленодольске попала компания молодых людей, которые решили за что-то отыграться на чужих автомобилях.

На кадрах видно, как молодой человек с девушкой идут по двору. Парень с силой сшибает боковые зеркала машин и весело идет дальше. На другом видео, появившемся в Сети, та же компания, но в этот раз юноша прыгает по авто.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, заявлений от владельцев пострадавших автомобилей пока не поступало.

#вандализм #вандалы
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