На видео попало, как в Петербурге автомобиль на огромной скорости сбил пешеходов

Страшная авария произошла накануне на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Водитель Volkswagen на огромной скорости выехал на красный и сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу. После наезда автомобиль вылетел с дороги на тротуар.

Фото: © очевидцы

Момент смертельного ДТП попал на видео. На кадрах видно, что машина едет на огромной скорости.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, в результате аварии погиб один человек. Еще одним пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.