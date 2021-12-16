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Происшествия
16 декабря 2021  09:26
Полина Шевчук

На видео попало, как в Петербурге автомобиль на огромной скорости сбил пешеходов

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На видео попало, как в Петербурге автомобиль на огромной скорости сбил пешеходов

Страшная авария произошла накануне на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Водитель Volkswagen на огромной скорости выехал на красный и сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу. После наезда автомобиль вылетел с дороги на тротуар.

 

Фото: © очевидцы 

Момент смертельного ДТП попал на видео. На кадрах видно, что машина едет на огромной скорости.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, в результате аварии погиб один человек. Еще одним пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

 

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