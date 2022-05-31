На видео попало, как в одном из дворов Казани авто сбило ребенка

На камеру видеонаблюдения попало, как во дворе одного из домов по улице Завойского в Казани легковушка сбила ребенка.

На кадрах видно, как ребенок выскакивает на дорогу из-за припаркованной машины и попадает под колеса иномарки. Мальчика откидывает на несколько метров, однако он самостоятельно встает и, хромая, пытается уйти.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, наезд на 7-летнего мальчика произошел сегодня днем во дворе дома №2 по Завойского.

«Ребенка с тупой травмой живота доставили в ДРКБ. Обстоятельства ДТП устанавливаются», – уточнили в ГИБДД Казани.

