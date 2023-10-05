На видео попало, как в Нижнекамске легковушка сбила пешехода, переходившего дорогу

Накануне в Нижнекамске на проспекте Строителей 58-летний водитель «Лада – 211440» сбил женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Видеозапись момента наезда опубликовала Госавтоинспекция Нижнекамска.

Как сообщают в ведомстве, в результате ДТП 52-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибленную рваную рану затылка, ушиб грудной клетки. Доставлена в НЦРМБ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.