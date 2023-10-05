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На видео попало, как в Нижнекамске легковушка сбила пешехода, переходившего дорогу
Накануне в Нижнекамске на проспекте Строителей 58-летний водитель «Лада – 211440» сбил женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Видеозапись момента наезда опубликовала Госавтоинспекция Нижнекамска.
Как сообщают в ведомстве, в результате ДТП 52-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибленную рваную рану затылка, ушиб грудной клетки. Доставлена в НЦРМБ.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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