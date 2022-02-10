На видео попало, как в Нижнекамске автомобиль сбил женщину

В соцсетях и СМИ появились кадры с камер видеонаблюдения в Нижнекамске. На видео видно, как легковушка сбивает женщину, которая переходит дорогу по пешеходному переходу.

Как пояснили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска, ДТП произошло накануне в 10.24 на проспекте Химиков напротив дома №9.

Фото: © отдел пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска

По предварительным данным, 46-летний водитель Renault не уступил дорогу 40-летней женщине, которая переходила проезжую часть по зебре, и сбил ее.

Фото: © отдел пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска

В результате наезда пешеход получила травму головы, ссадину щеки, а также рану на голове. Медики скорой доставили пострадавшую в больницу, где после отказания помощи ее отпустили домой.