news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
10 февраля 2022  08:19
Полина Шевчук

На видео попало, как в Нижнекамске автомобиль сбил женщину

news_top_970_100
На видео попало, как в Нижнекамске автомобиль сбил женщину

В соцсетях и СМИ появились кадры с камер видеонаблюдения в Нижнекамске. На видео видно, как легковушка сбивает женщину, которая переходит дорогу по пешеходному переходу.

Как пояснили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска, ДТП произошло накануне в 10.24 на проспекте Химиков напротив дома №9.

 

Фото: © отдел пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска 

По предварительным данным, 46-летний водитель Renault не уступил дорогу 40-летней женщине, которая переходила проезжую часть по зебре, и сбил ее.

 

Фото: © отдел пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска 

В результате наезда пешеход получила травму головы, ссадину щеки, а также рану на голове. Медики скорой доставили пострадавшую в больницу, где после отказания помощи ее отпустили домой.

 

#сбила пешехода #наезд на пешехода
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное