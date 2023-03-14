На видео попало, как в Казани женщина вывалилась из движущегося такси

Сегодня в социальных сетях появилось опубликованное MDK Татарстан видео с камеры видеорегистратора, на котором женщина вывалилась из движущегося такси.

Сообщается, что инцидент произошел в районе 13 часов дня на Ленинской дамбе в Казани.

На кадрах видно, что все водители, что ехали за автомобилем такси, мгновенно среагировали на случившееся, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий.

Подробности ДТП уточняются.