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Руc Тат
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Происшествия 14 марта 2023 16:14

На видео попало, как в Казани женщина вывалилась из движущегося такси

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Сегодня в социальных сетях появилось опубликованное MDK Татарстан видео с камеры видеорегистратора, на котором женщина вывалилась из движущегося такси.

Сообщается, что инцидент произошел в районе 13 часов дня на Ленинской дамбе в Казани.

На кадрах видно, что все водители, что ехали за автомобилем такси, мгновенно среагировали на случившееся, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий.

Подробности ДТП уточняются.

#ленинская дамба #дтп в казани
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