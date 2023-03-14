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На видео попало, как в Казани женщина вывалилась из движущегося такси
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Сегодня в социальных сетях появилось опубликованное MDK Татарстан видео с камеры видеорегистратора, на котором женщина вывалилась из движущегося такси.
Сообщается, что инцидент произошел в районе 13 часов дня на Ленинской дамбе в Казани.
На кадрах видно, что все водители, что ехали за автомобилем такси, мгновенно среагировали на случившееся, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий.
Подробности ДТП уточняются.
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