На видео попало, как в Казани водитель отгоняет от пылающей «ГАЗели» свое горящее авто

В казанском ЖК «Салават Купере» сняли на видео два пылающих автомобиля. Также на камеру попало, как один из водителей отгоняет свой автомобиль от охваченной огнем «ГАЗели».

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сегодня в 15.14 поступило сообщение о возгорании автомобиля «ГАЗель» во дворе дома № 6/9 по улице Виктора Сажинова.

Прибывшие по вызову сотрудники ПСЧ №60 оперативно потушили грузовичок на площади 3 кв. метра. Никто не пострадал.

Кроме того, огнем было испорчено ветровое стекло «Лады».