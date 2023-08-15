На видео попало, как в Казани парень упал с самоката прямо на проезжую часть

Накануне вечером на улице Губкина в Казани мужчина на самокате упал прямо на дороге возле пешеходного перехода.

В соцсетях появилось видео происшествия. На кадрах видно, как самокатчик ехал по дороге и упал возле светофора.

Как сообщили агентству в городской Госавтоинспекции, на место прибыли медики, которые оказали помощь пострадавшему.