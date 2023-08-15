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На видео попало, как в Казани парень упал с самоката прямо на проезжую часть
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Накануне вечером на улице Губкина в Казани мужчина на самокате упал прямо на дороге возле пешеходного перехода.
В соцсетях появилось видео происшествия. На кадрах видно, как самокатчик ехал по дороге и упал возле светофора.
Как сообщили агентству в городской Госавтоинспекции, на место прибыли медики, которые оказали помощь пострадавшему.
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