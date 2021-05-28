На видео попало, как в Казани охранник спас ребенка на эскалаторе

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором охранник спасает ребенка, упавшего из рук отца на эскалаторе.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в охранном предприятии «Застава», сотрудником которого является герой-охранник, инцидент произошел накануне в торговом центре «Радужный».

Отец с двумя детьми спускался по эскалатору, при этом одного ребенка он держит на руках, а второго вел под руку. Однако перед самим эскалатором старшая девочка побоялась идти и остановилась. Увидев это, отец решил пойти со вторым ребенком на руках обратно, против движения эскалатора.

Вскоре мужчина спотыкается и падает вместе с ребенком. В этот момент к ним подбегает охранник Садретдинов Ильнур, поднимает ребенка и отводит его обратно в безопасное место.

Видео: соцсети.