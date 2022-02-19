На видео попало, как в Казани мужчина попал под троллейбус

На камеру видеорегистратора попало, как в Казани мужчина попал под колеса троллейбуса.

На кадрах видно, как мужчина выходит с тротуара на дорогу, начинает быстро идти по дороге, а потом бросается под транспорт.

Как пояснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», ДТП произошло сегодня в 17.15 на Авангардной. Водитель троллейбуса пытался избежать наезда и вывернул с дороги в сугроб.

В результате аварии мужчина получил переломы. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В 18.20 движение троллейбусов восстановлено.