На видео попало, как в Челнах загорелся грузовик на парковке у торгового центра

В социальных сетях появилось видео с загоревшимся на парковке большегрузом. По словам автора видео, инцидент произошел в Набережных Челнах, около торгового центра «Эссен».

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар потушили очевидцы до прибытия спецслужб. Никто не пострадал, в данный момент на место выехал дознаватель.

Площадь огня составила 2 кв.м, в результате случившегося сгорела обшивка кабины грузовика, товар внутри большегруза от огня не пострадал. По предварительной информации, грузовик перевозит молоко.