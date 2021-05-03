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Ру Тат
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3 мая 2021  12:48
Павел Климчак

На видео попало, как в Челнах загорелся грузовик на парковке у торгового центра

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В социальных сетях появилось видео с загоревшимся на парковке большегрузом. По словам автора видео, инцидент произошел в Набережных Челнах, около торгового центра «Эссен».

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар потушили очевидцы до прибытия спецслужб. Никто не пострадал, в данный момент на место выехал дознаватель.

Площадь огня составила 2 кв.м, в результате случившегося сгорела обшивка кабины грузовика, товар внутри большегруза от огня не пострадал. По предварительной информации, грузовик перевозит молоко.

пожар Набережные Челны горит грузовик
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