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На видео попало, как у вокзала в Казани кроссовер лег на крышу после ДТП
Сегодня утром в Казани произошло ДТП, в результате которого перевернулась иномарка. Информацию об этом подтвердили в Госавтоинспекции Казани.
Установлено, что на пересечении улиц Чернышевского – Бурхана Шахиди возле вокзала столкнулись два автомобиля. В результате столкновения кроссовер Chery перевернулся на крышу посреди дороги.
По предварительным данным, белая иномарка проезжала на красный свет светофора.
«В результате ДТП две пассажирки автомобиля Chery госпитализированы в городскую больницу №7. У одной женщины травма головы, вторая пассажирка получила травмы ребер», – рассказали агентству в отделе пропаганды Госавтоинспекции Казани.
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