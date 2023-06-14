news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 14 июня 2023 08:20

На видео попало, как у вокзала в Казани кроссовер лег на крышу после ДТП

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Сегодня утром в Казани произошло ДТП, в результате которого перевернулась иномарка. Информацию об этом подтвердили в Госавтоинспекции Казани.

Установлено, что на пересечении улиц Чернышевского – Бурхана Шахиди возле вокзала столкнулись два автомобиля. В результате столкновения кроссовер Chery перевернулся на крышу посреди дороги.

По предварительным данным, белая иномарка проезжала на красный свет светофора.

«В результате ДТП две пассажирки автомобиля Chery госпитализированы в городскую больницу №7. У одной женщины травма головы, вторая пассажирка получила травмы ребер», – рассказали агентству в отделе пропаганды Госавтоинспекции Казани.

Фото: Очевидцы

  • Очевидцы
#ДТП #Казань
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное