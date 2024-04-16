На видео попало, как самолет в аэропорту Дубая «плывет» по аэропорту из-за непогоды

Международный аэропорт Дубая объявил о прекращении приема рейсов до улучшения погодных условий, передает ТАСС.

Как сообщает агентство, на Объединенные Арабские Эмираты обрушились сильные ливни. За ночь в Дубае выпало более 30 мм осадков. Ожидается, что к концу дня это значение превысит 150 мм. В городе объявлен оранжевый уровень опасности, власти страны призвали жителей не покидать дома без необходимости. В Сети делятся впечатляющими видео происходящего.