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На видео попало, как самолет в аэропорту Дубая «плывет» по аэропорту из-за непогоды
Международный аэропорт Дубая объявил о прекращении приема рейсов до улучшения погодных условий, передает ТАСС.
Как сообщает агентство, на Объединенные Арабские Эмираты обрушились сильные ливни. За ночь в Дубае выпало более 30 мм осадков. Ожидается, что к концу дня это значение превысит 150 мм. В городе объявлен оранжевый уровень опасности, власти страны призвали жителей не покидать дома без необходимости. В Сети делятся впечатляющими видео происходящего.
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