На видео попало, как росгвардейцы задержали пьяного водителя в Казани

Сегодня в соцсетях появилось видео задержания сотрудниками Росгвардии пьяного водителя, который столкнулся с передним автомобилем. На кадрах видно, как водитель пытается сбежать с места происшествия, однако его тут же задерживают.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, инцидент произошел сегодня в районе шести часов вечера. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил, как водитель Mazda 3, лавируя между движущимися машинами, совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора».

Из иномарки вышел мужчина, который по всем признакам был пьян.

«Росгвардейцы его сразу задержали и сообщили в ГИБДД. Затем дождались сотрудников ДПС и передали им правонарушителя», – рассказали в ведомстве.