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На видео попало, как росгвардейцы задержали пьяного водителя в Казани
Сегодня в соцсетях появилось видео задержания сотрудниками Росгвардии пьяного водителя, который столкнулся с передним автомобилем. На кадрах видно, как водитель пытается сбежать с места происшествия, однако его тут же задерживают.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, инцидент произошел сегодня в районе шести часов вечера. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил, как водитель Mazda 3, лавируя между движущимися машинами, совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора».
Из иномарки вышел мужчина, который по всем признакам был пьян.
«Росгвардейцы его сразу задержали и сообщили в ГИБДД. Затем дождались сотрудников ДПС и передали им правонарушителя», – рассказали в ведомстве.
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