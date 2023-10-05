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На видео попало, как пьяный угонщик перевернулся на Mercedes в Казани
Ночью в Казани пьяный водитель Mercedes-Benz Gelendvagen перевернулся на люксовом автомобиле, сообщают в городской Госавтоинспекции.
Mercedes перевернулся на пересечении улиц Ташаяк и Московской. На кадрах видно, как при повороте налево водитель автомобиля не справился с маневром. В результате люксовый автомобиль перевернулся и врезался в забор.
В ведомстве отметили, что водитель внедорожника был пьян, при себе у него не было водительского удостоверения. Кроме того, автомобиль принадлежит другому человеку и был угнан.
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