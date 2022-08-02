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Ру Тат
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Происшествия
2 августа 2022  13:56
Павел Климчак

На видео попало, как поезд на полной скорости насмерть сбил девушку в Татарстане

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Накануне в Высокогорском районе поезд насмерть сбил девушку. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

Момент наезда попал на видео: на ролике видно, как девушка переходит через железную дорогу, в какой-то момент начинает бежать, после чего ее на полной скорости сбивает поезд.

По информации ряда СМИ, девушке было 27 лет.

В пресс-службе Центрального МСУТ СКР агентству также сообщили, что в данный момент выясняются все обстоятельства случившегося, ведется процессуальная проверка.

#Поезд сбил женщину
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