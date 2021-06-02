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Ру Тат
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2 июня 2021  19:53
Полина Шевчук

На видео попало, как под Челнами легковушка сбила подростка на мопеде

На видео попало, как под Челнами легковушка сбила подростка на мопеде
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Как рассказал ИА «Татар-информ» собственный корреспондент агентства с места происшествия, авария произошла сегодня в Тукаевском районе республики возле СНТ «Иволга».

автор фото: Валентин Кулагин.

На видео видно, как по дороге движется легковушка KIA, в которой установлен регистратор. Впереди едет мопед с двумя подростками – мальчиком и девочкой. В какой-то момент юноша решает повернуть, а авто не успевает затормозить и сбивает ребенка.

«13-летнего мальчика увезли в больницу. У него перелом пальца, рваные раны и травма головы. Спутница подростка сбежала с места аварии», – рассказал корреспондент агентства.

Фото: Валентин Кулагин.

#сбили мотоциклиста #дтп с байкером
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