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Ру Тат
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10 сентября 2021  12:58
Полина Шевчук

На видео попало, как на трассе под Челнами самосвал влетел в грузовик

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На видео попало, как на трассе под Челнами самосвал влетел в грузовик

Авария произошла сегодня утром на Альметьевском шоссе. 

 

Фото: © очевидцы

На кадрах видно, как по дороге движется поток машин. По правой полосе медленно едут два грузовика. В какой-то момент появляется самосвал, который на большой скорости влетает в один из грузовиков. От мощного удара у него буквально сминает кабину, а содержимое кузова высыпается на проезжую часть.

 

Фото: © очевидцы

По предварительным данным, авария произошла, потому что водитель самосвала «КАМАЗ» отвлекся от дороги. Шофера с различными травмами доставили в больницу.

 

Фото: © очевидцы


 

#дтп с грузовиком #авария на трассе
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