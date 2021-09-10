На видео попало, как на трассе под Челнами самосвал влетел в грузовик

Авария произошла сегодня утром на Альметьевском шоссе.

Фото: © очевидцы

На кадрах видно, как по дороге движется поток машин. По правой полосе медленно едут два грузовика. В какой-то момент появляется самосвал, который на большой скорости влетает в один из грузовиков. От мощного удара у него буквально сминает кабину, а содержимое кузова высыпается на проезжую часть.

Фото: © очевидцы

По предварительным данным, авария произошла, потому что водитель самосвала «КАМАЗ» отвлекся от дороги. Шофера с различными травмами доставили в больницу.

Фото: © очевидцы



