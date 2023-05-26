На видео попало, как мотоциклисты разъезжают по парку Березовая роща в Зеленодольске

В Зеленодольском парке «Березовая роща» мотоциклисты разъезжают на территории для пешеходов и беспокоят прохожих. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Дважды очевидцы наблюдали картину, как парни выезжают из оврага, который расположен на границе парка и проезжают по пешеходным дорожкам. На этих же дорожках бегают дети и домашние собаки.

Кроме того, мотоциклы создают сильный шум. Очевидцы рассказали, что мамы с колясками были вынуждены убегать, чтобы не проснулись грудные дети.

Второй раз молодые люди проехались прямо по детской площадке.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Стоит отметить, что поблизости находится специализированная площадка для любителей экстрима. Там регулярно проводят соревнования для мотоциклистов, однако им этого пространства, очевидно, недостаточно, подчеркнула одна из жительниц Зеленодольска.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Вы считаете нормальным здесь разъезжать?» , – спросила одна из жительниц города. Однако мотоциклисты вопрос проигнорировали и поехали дальше по пешеходному мосту.