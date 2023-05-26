Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На видео попало, как мотоциклисты разъезжают по парку Березовая роща в Зеленодольске
В Зеленодольском парке «Березовая роща» мотоциклисты разъезжают на территории для пешеходов и беспокоят прохожих. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.
Дважды очевидцы наблюдали картину, как парни выезжают из оврага, который расположен на границе парка и проезжают по пешеходным дорожкам. На этих же дорожках бегают дети и домашние собаки.
Кроме того, мотоциклы создают сильный шум. Очевидцы рассказали, что мамы с колясками были вынуждены убегать, чтобы не проснулись грудные дети.
Второй раз молодые люди проехались прямо по детской площадке.
Стоит отметить, что поблизости находится специализированная площадка для любителей экстрима. Там регулярно проводят соревнования для мотоциклистов, однако им этого пространства, очевидно, недостаточно, подчеркнула одна из жительниц Зеленодольска.
«Вы считаете нормальным здесь разъезжать?» , – спросила одна из жительниц города. Однако мотоциклисты вопрос проигнорировали и поехали дальше по пешеходному мосту.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа