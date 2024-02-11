Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На видео попало, как легковушка вылетела на красный и попала под грузовик в Казани
Сегодня на перекрестке улиц Альберта Камалеева - Назиба Жиганова произошло ДТП с грузовиком.
Как сообщают в городской Госавтотнспекции, 48-летняя женщина за рулем Kia Picanto проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с самосвалом КАМК.
Виновница ДТП отделалась легким испугом. От прибывшей на место бригады скорой медицинской помощи отказалась.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников