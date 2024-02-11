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Происшествия 11 февраля 2024 19:17

На видео попало, как легковушка вылетела на красный и попала под грузовик в Казани

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Сегодня на перекрестке улиц Альберта Камалеева - Назиба Жиганова произошло ДТП с грузовиком.

Как сообщают в городской Госавтотнспекции, 48-летняя женщина за рулем Kia Picanto проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с самосвалом КАМК.

Виновница ДТП отделалась легким испугом. От прибывшей на место бригады скорой медицинской помощи отказалась.

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