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На видео попало, как легковушка на скорости сбила девочку, перебегавшую дорогу на красный
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Сегодня днем 29-летний водитель за рулем автомобиля BMW сбил 12-летнюю девочку. Школьница после уроков решила перебежать дорогу по пешеходному переходу на красный свет светофора.
ДТП произошло на улице Восстания. В результате ДТП девочка получила различные травмы и была доставлена в больницу.
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