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Происшествия 12 декабря 2024 17:05

На видео попало, как легковушка на скорости сбила девочку, перебегавшую дорогу на красный

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Сегодня днем 29-летний водитель за рулем автомобиля BMW сбил 12-летнюю девочку. Школьница после уроков решила перебежать дорогу по пешеходному переходу на красный свет светофора.

ДТП произошло на улице Восстания. В результате ДТП девочка получила различные травмы и была доставлена в больницу.

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