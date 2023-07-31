На видео попало, как кроссовер сбил 14-летнего пешехода на зебре в Казани

В Советском районе Казани на пешеходном переходе сбили 14-летнего ребенка, сообщают в Госавтоинспекции Казани.

ДТП произошло сегодня напротив дома 91 по улице Каспийская. По предварительной информации, 56-летний водитель внедорожника Mitsubishi не уступил дорогу пешеходу, в результате чего наехал на 14-летнего ребенка, который переходил дорогу на зебре.

Как сообщил старший инспектор ОГИБДД УМВД России по Казани капитан полиции Ленар Гилмутдинов, ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными к пешим участникам дорожного движения. Необходимо заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части.