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На видео попало, как кроссовер сбил 14-летнего пешехода на зебре в Казани
В Советском районе Казани на пешеходном переходе сбили 14-летнего ребенка, сообщают в Госавтоинспекции Казани.
ДТП произошло сегодня напротив дома 91 по улице Каспийская. По предварительной информации, 56-летний водитель внедорожника Mitsubishi не уступил дорогу пешеходу, в результате чего наехал на 14-летнего ребенка, который переходил дорогу на зебре.
Как сообщил старший инспектор ОГИБДД УМВД России по Казани капитан полиции Ленар Гилмутдинов, ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.
Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными к пешим участникам дорожного движения. Необходимо заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части.
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