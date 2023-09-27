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Новости Татарстана и Казани
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На видео попало, как казанец стащил выручку из местного алкомаркета, возбуждено дело
В Казани полиция задержала местного жителя, похитившего из кассы алкомаркета выручку. О краже сообщили представители магазина, расположенного в Приволжском районе. Как выяснилось, нарушитель разбил стекло торговой точки и проник в помещение. Злоумышленник искал в кассе наличку и прихватил с собой продукты питания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнего казанца. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Подозреваемый имеет внушительный послужной список судимостей: за кражи, грабежи и хранение наркотиков.
Возбуждено уголовное дело.
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