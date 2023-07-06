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На видео попало, как две девушки вылетели вместе с кабиной аттракциона в Орехово-Зуеве
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На видео сняли, как две девушки вылетели вместе с кабиной аттракциона в подмосковном парке «Веселая волна» в Орехово-Зуеве, сообщает РИА Новости.
В городском парке две 15-летние девушки катались на аттракционе, когда одна из кабинок сорвалась с рельса.
В результате происшествия девушки получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в медучреждение.
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