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Происшествия 6 июля 2023 12:12

На видео попало, как две девушки вылетели вместе с кабиной аттракциона в Орехово-Зуеве

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На видео сняли, как две девушки вылетели вместе с кабиной аттракциона в подмосковном парке «Веселая волна» в Орехово-Зуеве, сообщает РИА Новости.

В городском парке две 15-летние девушки катались на аттракционе, когда одна из кабинок сорвалась с рельса.

В результате происшествия девушки получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в медучреждение.

#подмосковье
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