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30 августа 2021  22:46
Павел Климчак

На видео попало, как автоинспектор переводит собаку через дорогу в Казани

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В социальных сетях появилось видео одного из автолюбителей Казани, на котором сотрудник ГИБДД переводит через дорогу испугавшуюся собаку.

На ролике видно, как все машины остановились, чтобы пропустить животное. Автоинспектором, который помог собаке перейти дорогу, как сообщили агентству в пресс-службе УМВД России по Казани, является заместитель командира второй роты второго батальона полка ДПС городской Госавтоинспекции Инсаф Ибрагимов.

#собака #автоинспекторы помогли
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