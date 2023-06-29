На видео попало ДТП в Боровом Матюшино, легковушка вылетела с трассы, водитель пострадал

ДТП на выезде из поселка Боровое Матюшино в сторону Казани попало на видео. На кадрах видно, что иномарка вылетела в кювет, передняя часть автомобиля практически отсутствует.

Как удалось выяснить «Татар-информу», ДТП произошло сегодня в районе пяти часов вечера. Автомобиль Ford Focus вылетел в кювет, в результате происшествия пострадал мужчина, он весь в крови.

По словам очевидцев, в это время с пожара возвращались сотрудники пожарно-спасательной части, которые заметили ДТП и остановились, чтобы помочь. Как выяснилось, водитель был зажат. Пожарные вытащили его из салона авто и передали медикам.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.