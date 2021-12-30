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Ру Тат
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Происшествия
30 декабря 2021  11:28
Полина Шевчук

На видео попало ДТП двух внедорожников под Челнами, где погиб один человек

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На видео попало ДТП двух внедорожников под Челнами, где погиб один человек

Страшное ДТП, которое произошло в трех км от Челнов, попало на камеру видеорегистратора одного из участников аварии.

На записи видно, как автомобиль выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником. Участниками происшествия стали KIA и Lifan – сообщают свидетели ДТП.

 

Фото: © очевидцы 

Как рассказал ИА «Татар-информ» собственный корреспондент агентства с места трагедии, в результате аварии погиб один человек.

 

Фото: © очевидцы 

«Ещё двоих пострадавших забрали в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД», — пояснил корреспондент «Татар-информ».

 

#смертельное дтп #погиб в дтп
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