На видео попало ДТП двух внедорожников под Челнами, где погиб один человек

Страшное ДТП, которое произошло в трех км от Челнов, попало на камеру видеорегистратора одного из участников аварии.

На записи видно, как автомобиль выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником. Участниками происшествия стали KIA и Lifan – сообщают свидетели ДТП.

Фото: © очевидцы

Как рассказал ИА «Татар-информ» собственный корреспондент агентства с места трагедии, в результате аварии погиб один человек.

Фото: © очевидцы

«Ещё двоих пострадавших забрали в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД», — пояснил корреспондент «Татар-информ».