На видео попали последствия ДТП с машиной спасателей и микроавтобусом в Казани

очевидцы

Авария произошла сегодня днем на пересечении Кировской дамбы с улицами Несмелова и Клары Цеткин в Казани. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, дежурная смена спасателей ЗПСО № 2 ехали на вызов на ДТП с пострадавшими, которое произошло в поселке Юдино.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Автомобиль спасателей двигался с проблесковыми маячками и включенной сиреной, однако водитель микроавтобуса Fiat не уступил дорогу спецавтомобилю. От удара автомобиля «УАЗ» спасателей завалились на бок.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ



