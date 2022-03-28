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Происшествия
28 марта 2022  14:52
Полина Шевчук

На видео попали последствия ДТП с машиной спасателей и микроавтобусом в Казани

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На видео попали последствия ДТП с машиной спасателей и микроавтобусом в Казани
очевидцы

Авария произошла сегодня днем на пересечении Кировской дамбы с улицами Несмелова и Клары Цеткин в Казани. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, дежурная смена спасателей ЗПСО № 2 ехали на вызов на ДТП с пострадавшими, которое произошло в поселке Юдино.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Автомобиль спасателей двигался с проблесковыми маячками и включенной сиреной, однако водитель микроавтобуса Fiat не уступил дорогу спецавтомобилю. От удара автомобиля «УАЗ» спасателей завалились на бок.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ


 

 

Фото: © очевидцы

 

#дтп казань #дтп с автобусом #МЧС РТ
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