На видео попали первые секунды после смертельного ДТП в Татарстане, где погибли супруги

На камеру видеорегистратора попали первые секунды после ДТП с Porsche и легковушкой Ford в Тюлячинском районе республики, где погибли супруги.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, страшное ДТП произошло в 10.00 на трассе Казань – Шемордан. Предварительно установлено, что 53-летний водитель Ford выехал на встречку, где столкнулся с внедорожником Porsche.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В аварии погибли водитель и 53-летняя пассажирка легковушки. 61-летний водитель и 62-летняя пассажирка Porsche с травмами были доставлены в больницу.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

«Госавтоинспекция Татарстана предупреждает, что водители транспортных средств в сложных метеорологических условиях должны руководствоваться не максимально разрешенной скоростью движения, а выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся обстановке», – напомнили в ГИБДД.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Тюлячинском районе республики в ДТП погибли супруги.