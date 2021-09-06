На видео попала серьезная авария под Челнами, в которой погибла пассажирка авто

ДТП, участниками которого стали легковушка Opel и пикап Nissan, произошла в минувшую субботу около шести часов вечера на трассе Набережные Челны – Заинск – Альметьевск.

Фото: © Валентин Кулагин

Как рассказал собственный корреспондент ИА «Татар-информ» с места трагедии, 26-летний водитель легковушки не справился с управлением, машину занесло на встречку, где она столкнулась с пикапом Nissan Navara. От удара немецкое авто выкинуло с дороги в кювет.

Фото: © Валентин Кулагин

«В результате аварии многочисленные переломы и травмы получила 26-летняя пассажирка автомобиля Opel. Женщину экстренно доставили в реанимационное отделение БСМП Челнов, где она скончалась. Обстоятельства аварии устанавливаются», – пояснил начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району Шамиль Ганиев.

Фото: © Валентин Кулагин

Фото: © Валентин Кулагин



