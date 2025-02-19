На видео попала драка водителей трамваев в Казани

Сегодня утром в социальных сетях появились сообщения о том, что на улице Саид-Галеева двое вагоновожатых устроили драку прямо на глазах пассажиров.

Пресс-служба «Метроэлектротранса» сообщила, что по данному инциденту проводится служебное расследование. По данным предприятия, конфликт произошел из-за того, что водитель одного из вагонов не пропустил второго участника движения.

«За нарушение должностной инструкции водители трамваев Приказом будут депремированы за культуру обслуживания пассажиров за февраль, с объявлением замечания. Работа указанных водителей взята на контроль руководством трамвайного депо.Со всем водительским составом трамвайного депо будет проведен внеплановый инструктаж по правилам перевозки и культуре обслуживания пассажиров. Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства», – сообщили в пресс-службе предприятия.