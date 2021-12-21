На видео попал пожар в гипермаркете «Лента» в Томске

Сообщение о пожаре в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых в Томске поступило в 15.06 по местному времени (11.06 по Москве). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

В соцсетях появились кадры начала пожара – на них видно, что огонь вспыхнул в одной из секций магазина. Сотрудник пытается потушить возгорание самостоятельно, но безуспешно.

Из здания удалось эвакуировать всех посетителей и персонал – в общей сложности спасли около 200 человек.

На данный момент произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. метров. Общая площадь пожара – порядка 5 тыс. кв. метров. На месте работают медики скорой помощи, пожарные пытаются справится с огнем.

