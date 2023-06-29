На видео попал пожар на химическом предприятии в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на химическом предприятии «Бальзам» произошел крупный пожар, сообщает РИА Новости.

Огонь охватил цистерну и несколько гаражей. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

К тушению привлечены 56 человек и 16 единиц техники.

Из-за пожара пострадал водитель автоцистерны. Его госпитализировали с 90% ожогов тела.