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На видео попал пожар на химическом предприятии в Нижнем Новгороде
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В Нижнем Новгороде на химическом предприятии «Бальзам» произошел крупный пожар, сообщает РИА Новости.
Огонь охватил цистерну и несколько гаражей. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.
К тушению привлечены 56 человек и 16 единиц техники.
Из-за пожара пострадал водитель автоцистерны. Его госпитализировали с 90% ожогов тела.
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