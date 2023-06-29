news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 29 июня 2023 12:25

На видео попал пожар на химическом предприятии в Нижнем Новгороде

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Нижнем Новгороде на химическом предприятии «Бальзам» произошел крупный пожар, сообщает РИА Новости.

Огонь охватил цистерну и несколько гаражей. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

К тушению привлечены 56 человек и 16 единиц техники.

Из-за пожара пострадал водитель автоцистерны. Его госпитализировали с 90% ожогов тела.

#нижний новгород
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное