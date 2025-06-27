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Происшествия 27 июня 2025 14:39

На видео попал момент смертельного ДТП в Елабужском районе РТ

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На запись с видеорегистратора попал момент ДТП в Елабужском районе Татарстана, где погибла 10-летняя девочка.

«Татар-информ» рассказывал, что водитель за рулем автомобиля Haval сбил 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу на велосипеде в запрещенном месте.

В результате ДТП ребенок скончался от полученных травм.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности Елабужского городского прокурора Артур Князев. Организована проверка, ход и результаты которой контролирует прокуратура города.

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